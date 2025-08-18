Мала ефектний вигляд: Дженніфер Гадсон у рожевій сукні від української дизайнерки з’явилася на івенті

Дженніфер Гадсон / © Getty Images

Дженніфер Гадсон, яка є володаркою всіх чотирьох головних американських нагород у сфері розваг — «Еммі», «Греммі», «Оскар» і «Тоні» — відвідала галавечір, присвячений 40-річчю кар’єри Вітні Г’юстон. Захід відбувся у готелі St Regis в Атланті, штат Джорджія.

На івенті 43-річна зірка постала в ефектному яскравому образі. На ній була рожева сітчаста сукня від бренду Lever Couture, засновницею якого є Леся Верлінгієрі, родом із Одеси, яка мешкає і працює у Лос-Анджелесі.

Дженніфер Гадсон / © Getty Images

Вбрання мало об’ємні рукави, пікантне декольте і розріз на спідниці зі шлейфом. Аутфіт Гадсон доповнила срібними туфлями зі стразами. У неї була об’ємна зачіска з кучерями, макіяж із блискучими тінями і довгий гострий манікюр перламутрового відтінку. Вуха Джен прикрасила сережками з камінням, а руки — браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, у схожій сукні червоного кольору від Lever Couture виходила у світ дружина мільярдера Джеффа Безоса — Лорен Санчес Безос.