Мала ефектний вигляд: Керрі Вашингтон у картатому вбранні з розсипом каміння захопила образом
48-річна акторка обрала для свого виходу стильне вбрання із гламурним акцентом.
Керрі Вашингтон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Знаменитість захопила красивим аутфітом.
Акторка була одягнена у стильний картатий костюм, який складався зі спідниці-олівця і подовженого жакета без коміра, рясно оздобленого великим камінням різного кольору. Талію вона підкреслила поясом в тон із золотою застібкою.
Образ Вашингтон доповнила чорними лакованими високими чоботами на підборах і чорною сумкою.
У неї була перука довжини каре і макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. Лук вона завершила лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, Керрі Вашингтон на церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards одягла жіночну білу сукню з квітковою аплікацією від бренду David Koma.