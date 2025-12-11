ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
47
1 хв

Мала ефектний вигляд: Керрі Вашингтон у картатому вбранні з розсипом каміння захопила образом

48-річна акторка обрала для свого виходу стильне вбрання із гламурним акцентом.

Аліна Онопа
Керрі Вашингтон

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Знаменитість захопила красивим аутфітом.

Акторка була одягнена у стильний картатий костюм, який складався зі спідниці-олівця і подовженого жакета без коміра, рясно оздобленого великим камінням різного кольору. Талію вона підкреслила поясом в тон із золотою застібкою.

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Образ Вашингтон доповнила чорними лакованими високими чоботами на підборах і чорною сумкою.

У неї була перука довжини каре і макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. Лук вона завершила лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, Керрі Вашингтон на церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards одягла жіночну білу сукню з квітковою аплікацією від бренду David Koma.

