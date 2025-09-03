Мала ефектний вигляд: колишня Леонардо Ді Капріо позувала на червоній доріжці у Венеції

Мадаліна Діана Генеа / © Associated Press

У Венеції триває 82-й Венеційський кінофестиваль, і гостею заходу стала італійська модель румунського походження та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо Мадаліна Генеа. Вона з’явилася на червоній доріжці перед прем’єрою фільму «Незламний», у якому також знявся український боксер Олександр Усик.

Мадаліна одягла на захід довгу чорну сукню з оксамиту від бренду Andrea Brocca. Вбрання мало підкреслену талію та оригінальний ліф із золотою вишивкою і камінням. Воно сиділо на ній як влите, підкреслюючи вигини її фігури.

Також сукню прикрашав довгий чорний шлейф з напівпрозорої чорної тканини, яка була на подолі прикрашена мереживом. Модель носила це вбрання з прикрасами з діамантами, а також зробила яскравий макіяж і об’ємне укладання.

Також вона відвідала галавечір amfAR Gala Venezia 2025, що відбувся у Венеції. Вона з’явилася там в ефектному образі, в якому привернула увагу публіки. На Мадаліні була вечірня червона сукня максі приталеного силуету. Вбрання мало високий розріз, що дав їй змогу похизуватися стрункими ногами.

Нагадаємо, що, за чутками, у моделі був короткий роман з Леонардо Ді Капріо — її помітили в його готельному номері в Австралії на зніманнях фільму «Великий Гетсбі».

