146
1 хв

Мала ефектний вигляд: колишня Леонардо Ді Капріо позувала на червоній доріжці у Венеції

Щоразу, коли Мадаліна, яку часто називають румунською Софі Лорен через її схожість з легендарною італійською акторкою, з’являється на публіці, вона привертає величезну увагу.

Юлія Каранковська
Мадаліна Діана Генеа

Мадаліна Діана Генеа / © Associated Press

У Венеції триває 82-й Венеційський кінофестиваль, і гостею заходу стала італійська модель румунського походження та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо Мадаліна Генеа. Вона з’явилася на червоній доріжці перед прем’єрою фільму «Незламний», у якому також знявся український боксер Олександр Усик.

Мадаліна Діана Генеа / © Associated Press

Мадаліна Діана Генеа / © Associated Press

Мадаліна одягла на захід довгу чорну сукню з оксамиту від бренду Andrea Brocca. Вбрання мало підкреслену талію та оригінальний ліф із золотою вишивкою і камінням. Воно сиділо на ній як влите, підкреслюючи вигини її фігури.

Також сукню прикрашав довгий чорний шлейф з напівпрозорої чорної тканини, яка була на подолі прикрашена мереживом. Модель носила це вбрання з прикрасами з діамантами, а також зробила яскравий макіяж і об’ємне укладання.

Мадаліна Діана Генеа / © Associated Press

Мадаліна Діана Генеа / © Associated Press

Також вона відвідала галавечір amfAR Gala Venezia 2025, що відбувся у Венеції. Вона з’явилася там в ефектному образі, в якому привернула увагу публіки. На Мадаліні була вечірня червона сукня максі приталеного силуету. Вбрання мало високий розріз, що дав їй змогу похизуватися стрункими ногами.

Мадаліна Діана Генеа / © Getty Images

Мадаліна Діана Генеа / © Getty Images

Нагадаємо, що, за чутками, у моделі був короткий роман з Леонардо Ді Капріо — її помітили в його готельному номері в Австралії на зніманнях фільму «Великий Гетсбі».

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

© Associated Press

Ева Герцигова_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ребекка Фергюсон _3 / © Associated Press

© Associated Press

Ирис Миттенар / © Getty Images

© Getty Images

146
