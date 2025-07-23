Мала ефектний вигляд: Крістіна Агілера вийшла у світ у "голій" сукні

Крістіна Агілера / © Getty Images

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У день прем’єри вона з’явилася в дуже ефектному образі — абсолютно прозорій чорній сукні, що повністю складалася з тонких мотузок-шнурівок. З-під сукні Крістіни було видно її спідню білизну, а доповнила вона вбрання колготками, туфлями на підборах, діамантовими сережками і яскравим макіяжем з улюбленою червоною помадою.

Крістіна Агілера / © Getty Images

Також Агілера відвідала пресвечірку, яка відбулася вже після показу мюзиклу «Бурлеск» у театрі «Савой». Вона позувала разом із виконавицями головних ролей у мюзиклі — співачкою й акторкою Орфей, а також співачкою Джесс Фоллі.

Агілера цього разу продемонструвала зовсім інше вбрання — вона поєднала мінішорти з деніму і такий самий топ зі шкіряною косухою, сітчастими колготками і ботфортами.

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Крістіна Агілера, Орфей і Джесс Фоллі / © Getty Images

Також Крістіна з’явилася перед фотографами в сукні оливкового кольору від Versace, яку носила 22 роки тому. Ця сукня є частиною колекції знаменитого італійського Модного дому і була представлена 2003 року.

Крістіна Агілера / © Getty Images

Крістіна Агілера / © Associated Press Крістіна Агілера / © Getty Images Крістіна Агілера / © Getty Images Крістіна Агілера / © Getty Images Крістіна Агілера / © Associated Press Крістіна Агілера / © Associated Press Крістіна Агілера / © Associated Press Крістіна Агілера / © Associated Press Крістіна Агілера / © Associated Press Крістіна Агілера / © Associated Press Крістіна Агілера / © Getty Images Крістіна Агілера / © Getty Images Крістіна Агілера / © Getty Images Крістіна Агілера / © Getty Images Крістіна Агілера / © Associated Press Крістіна Агілера / © Getty Images Крістіна Агілера / © Getty Images Крістіна Агілера / © Associated Press Крістіна Агілера / © Associated Press