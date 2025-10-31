ТСН у соціальних мережах

Мала ефектний вигляд: модель у кислотно-салатовій сукні з відвертим декольте позувала на галаконцерті

Мері Голланд Нейдер обрала для свого виходу яскраве вбрання у білизняному стилі.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Мері Голланд Нейдер

Мері Голланд Нейдер / © Associated Press

Американська модель і сестра Брукс Нейдер — Мері Голланд Нейдер — стала гостею галаконцерту PAC NYC Icons of Culture, який відбувся у Центрі виконавських мистецтв Перельмана у Нью-Йорку.

Перед фотографами дівчина постала у яскравому аутфіті. На ній була шовкова білизняна сукня по фігурі довжини максі і з тонкою бретелькою-галтером. Головний акцент у її образі був на відвертому декольте.

Мері Голланд Нейдер / © Associated Press

Мері Голланд Нейдер / © Associated Press

Мері зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж із блиском ягідного відтінку, прикрасила вуха лаконічними сережками з діамантами, шию — ланцюжком із діамантовим кулоном, а руки — браслетом і каблучкою з діамантами.

Нагадаємо, Брукс Нейдер прийшла на вечірку у сміливій прозорій сукні, розшитій срібними паєтками, бісером і камінням.

