- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 5
- Час на прочитання
- 1 хв
Мала ефектний вигляд: модель у кислотно-салатовій сукні з відвертим декольте позувала на галаконцерті
Мері Голланд Нейдер обрала для свого виходу яскраве вбрання у білизняному стилі.
Американська модель і сестра Брукс Нейдер — Мері Голланд Нейдер — стала гостею галаконцерту PAC NYC Icons of Culture, який відбувся у Центрі виконавських мистецтв Перельмана у Нью-Йорку.
Перед фотографами дівчина постала у яскравому аутфіті. На ній була шовкова білизняна сукня по фігурі довжини максі і з тонкою бретелькою-галтером. Головний акцент у її образі був на відвертому декольте.
Мері зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж із блиском ягідного відтінку, прикрасила вуха лаконічними сережками з діамантами, шию — ланцюжком із діамантовим кулоном, а руки — браслетом і каблучкою з діамантами.
Нагадаємо, Брукс Нейдер прийшла на вечірку у сміливій прозорій сукні, розшитій срібними паєтками, бісером і камінням.