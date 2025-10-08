Мала ефектний вигляд: Софія Вергара блиснула пишним декольте в корсеті

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

53-річна колумбійська акторка і ведуча Софія Вергара не змогла пропустити Паризький тиждень моди і знайшла у своєму графіку час, щоб його відвідати. У своєму Instagram вона поділилася серією фото свого ефектного лука, в якому вона відвідала одне з фешн-шоу.

Вона прийшла на показ бренду Вікторії Бекхем — Victoria Beckham, який представив свою колекцію весна-літо 2026.

Софія одягла чорний корсет з пікантним декольте, яке ефектно підкреслило її пишний бюст, а також молочний штанний костюм від бренду Вікторії.

Акторка просто вирівняла волосся й уклала його за прямим проділом, а макіяж зробила в теплих відтінках з акцентом на помади популярного відтінку mauve nude — лілово-бежевого.

Саму Вікторію Бекхем на Тижні моди прийшли підтримати її діти - Гарпер, Круз і Ромео, а також чоловік Девід. Однак старший син Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельтц не з’явилися на шоу матері через їхню триваючу ворожнечу.

