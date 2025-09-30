ТСН у соціальних мережах

Мала ефектний вигляд: супермодель Кейт Мосс одягла жакет як сукню і прийшла на модне шоу

Зірка обрала лук, який викликав вау-ефект.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Associated Press

29 вересня в Парижі стартував Тиждень моди і гостею заходу стала супермодель 90-х — 51-річна Кейт Мосс. Вона відвідала показ Модного дому Saint Laurent, на якому креативний директор Ентоні Ваккарелло презентував колекцію весна-літо 2026.

Кейт одягла на показ чорну двобортну сукню-жакет з шовковими лацканами, яку носила на голе тіло. Це було шикарне й ефектне вбрання, яке, попри свою лаконічність, привернуло загальну увагу і стало таким собі майстеркласом від Кейт, адже вона показала, як бути розкішною, одягнувши лише одну річ.

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс / © Associated Press

Образ Мосс також доповнювали капронові колготки, лакові мюлі, кольє із золота і масивні сережки. Загадковості образу додавали окуляри з чорними лінзами.

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс / © Associated Press

Нагадаємо, що в березні цього року Кейт також відвідала показ Saint Laurent, але тоді носила костюм з жакетом і штанами, а також абсолютно прозору блузу.

