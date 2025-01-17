Мала елегантний вигляд: Ешлі Робертс у твідовому вбранні продемонструвала тонку талію

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls одягла на роботу класичний твідовий костюм, який їй дуже пасував.

Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Знаменитість мала елегантний вигляд. На ній було чорне твідове вбрання з блискітками, яке складалося зі спідниці міді А-силуету і приталеного жакета з гарними ґудзиками з камінням. Талію Ешлі підкреслила тонким твідовим ремінцем.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Аутфіт Роберт доповнила білими високими гостроносими чоботами і білою сумочкою від бренду Miu Miu. Радіоведуча зібрала волосся у низький пучок, зробила срібний манікюр, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, прикрасила шию делікатним ланцюжком, а вуха – лаконічними сережками.

Нагадаємо, раніше ми бачили Ешлі Робертс у чорному пальті, чорній водолазці і чорно-білій мініспідниці, прикрашеній лелітками і бісером на імітованих кишенях.

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