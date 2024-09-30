Мала елегантний вигляд: колишня перша леді Франції Карла Бруні відвідала показ Valentino

Бруні мала надзвичайний вигляд, а розріз на сукні-пальті підкреслював її ноги.
Колишня модель та перша леді Франції – 56-річна Карла Бруні – відвідала Тиждень моди в Парижі. Вона з'явилася серед гостей показу Valentino, на якому новий креативний директор Дому модельєр Алессандро Мікеле презентував колекцію весна-літо 2025.
На показ Бруні прийшла у білій сукні-пальті на затин, яку прикрашали кишені, золота фурнітура та пояс, зав'язаний на бант.
Образ вона доповнила сумкою з квітковою вишивкою та чорними туфлями на підборах. Волосся зірка зібрала в пучок і зробила дуже лаконічний макіяж у нюдовій гамі.
Також цей захід відвідали співак Гаррі Стайлс та акторка Сальма Гаєк. Остання обрала химерне лілове вбрання з мережива, а також одягла шовковий тюрбан на голову.
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