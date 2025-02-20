Мала елегантний вигляд: праонучка Ернеста Гемінгвея вийшла на червону доріжку в чорній сукні

37-річна Дрі Гемінгвей, яка є донькою акторки Меріел Гемінгвей і праонукою письменника Ернеста Гемінгвея, вийшла на червону доріжку в Лос-Анджелесі.

Дрі завітала на прем'єру фільму-трилера A24 "Опус" у Єгипетському театрі. На моделі того дня була чорна довга приталена сукня без декору з опущеними бретельками. Такий фасон гарно підкреслював її плечі. Образ Гемінгвей доповнила золотим масивним кольє-ланцюгом, золотою каблучкою та білими гостроносими туфлями. Макіяж у неї на обличчі був нейтральний, а зачіска дуже лаконічна – модель просто розпустила довге волосся.

Дрі Гемінгвей / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на початку цього місяця її також помітили на 4-му щорічному галавечорі Fifteen Percent Pledge. Тоді вона одягла довгу сукню з дуже глибоким декольте, яка була виконана в оливковому кольорі. Вбрання Дрі було від бренду Diotima, який також обрала для своєї появи модель Ембер Валетта.

Дрі Гемінгвей / Фото: Getty Images

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