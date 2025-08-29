Мала елегантний вигляд: 34-річна донька Боно вперше вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю

Ів Г'юсон / © Associated Press

Вона відвідала 82-й Венеційський кінофестиваль і вийшла на червону доріжку заходу перед прем’єрою фільму «Джей Келлі», в якому зіграла.

Ів Г’юсон / © Associated Press

Ів одягла розкішну чорну сукню від Модного дому Schiaparelli з колекції от-кутюр осінь-зима 2025. Її вбрання-бюстьє було креативного крою з шовкового тюлю і крепу, вишите візерунком galuchat у тон, а також доповнене складками на призібраному тюлі на ліфі і спідниці.

Ів Г’юсон / © Associated Press

Образ акторки доповнювала гладка зачіска-пучок, золоті сережки та ефектний макіяж, головним акцентом у якому була темна помада на губах сливового відтінку.

Також зазначимо, що Ів — донька Елі Г’юсон і вокаліста гурту U2 Боно. На червону доріжку у Венеції вона вийшла зі своєю 64-річною мамою, яка також була вбрана в чорне, але з довгими рукавами, мереживними вставками і асиметричною баскою.

Ів Г’юсон та її мама Елісон Г’юсон / © Associated Press

Перед виходом на червону доріжку Ів також взяла участь у фотоколлі, на який прийшла в романтичній і жіночній сукні від бренду Erdem.