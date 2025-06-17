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- Шоу-бізнес
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Мала елегантний вигляд: ексучасниця Spice Girls прийшла подивитися фільм "F1: Фільм"
Британська суперзірка Джері Голлівел, яка прославилася як учасниця жіночого попгурту Spice Girls, відвідала прем'єру фільму «F1: Фільм» у Нью-Йорку.
Співачка вийшла на фотокол заходу у білій сукні із фактурної тканини, з декольте, високою горловиною та кишенями.
Вбрання вона носила у поєднанні з босоніжками на платформі та високих підборах, а також зробила укладання «голлівудська хвиля», нафарбувала губи червоною помадою і додала до образу гламурні сережки у вигляді пелюсток з камінням.
Компанію Джері склав на заході її чоловік — Крістіан Горнер, який є керівником команди Формули-1, яка бере участь в автоперегонах.
Також зазначимо, що головну роль у фільмі виконав голлівудський актор Бред Пітт, який прийшов на захід зі своєю коханою Інес де Рамон. Попри те, що пара у стосунках від 2022 року, це була їхня перша спільна поява на фотоколлі.
В український прокат «F1: Фільм» вийде 26 червня.