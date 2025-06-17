ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

Мала елегантний вигляд: ексучасниця Spice Girls прийшла подивитися фільм "F1: Фільм"

Британська суперзірка Джері Голлівел, яка прославилася як учасниця жіночого попгурту Spice Girls, відвідала прем'єру фільму «F1: Фільм» у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джері Голлівел та Крістіан Хорнер

Джері Голлівел та Крістіан Хорнер / © Associated Press

Співачка вийшла на фотокол заходу у білій сукні із фактурної тканини, з декольте, високою горловиною та кишенями.

Вбрання вона носила у поєднанні з босоніжками на платформі та високих підборах, а також зробила укладання «голлівудська хвиля», нафарбувала губи червоною помадою і додала до образу гламурні сережки у вигляді пелюсток з камінням.

Джері Холліуелл і Крістіан Хорнер / © Associated Press

Джері Холліуелл і Крістіан Хорнер / © Associated Press

Компанію Джері склав на заході її чоловік — Крістіан Горнер, який є керівником команди Формули-1, яка бере участь в автоперегонах.

Також зазначимо, що головну роль у фільмі виконав голлівудський актор Бред Пітт, який прийшов на захід зі своєю коханою Інес де Рамон. Попри те, що пара у стосунках від 2022 року, це була їхня перша спільна поява на фотоколлі.

Бред Пітт і Інес де Рамон / © Associated Press

Бред Пітт і Інес де Рамон / © Associated Press

В український прокат «F1: Фільм» вийде 26 червня.

Дата публікації
Кількість переглядів
295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie