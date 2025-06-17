Мала елегантний вигляд: ексучасниця Spice Girls прийшла подивитися фільм "F1: Фільм"

Джері Голлівел та Крістіан Хорнер / © Associated Press

Реклама

Співачка вийшла на фотокол заходу у білій сукні із фактурної тканини, з декольте, високою горловиною та кишенями.

Вбрання вона носила у поєднанні з босоніжками на платформі та високих підборах, а також зробила укладання «голлівудська хвиля», нафарбувала губи червоною помадою і додала до образу гламурні сережки у вигляді пелюсток з камінням.

Джері Холліуелл і Крістіан Хорнер / © Associated Press

Компанію Джері склав на заході її чоловік — Крістіан Горнер, який є керівником команди Формули-1, яка бере участь в автоперегонах.

Реклама

Також зазначимо, що головну роль у фільмі виконав голлівудський актор Бред Пітт, який прийшов на захід зі своєю коханою Інес де Рамон. Попри те, що пара у стосунках від 2022 року, це була їхня перша спільна поява на фотоколлі.

Бред Пітт і Інес де Рамон / © Associated Press

В український прокат «F1: Фільм» вийде 26 червня.