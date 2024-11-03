Мала гарний вигляд: Анна Кендрік у гірчичній сукні з декольте у формі серця постала на заході

39-річна американська акторка любить носити яскраві вбрання.
Анна Кендрік у яскравому образі з'явилася на галавечорі LACMA Art+Film у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.
Вона одягла довгу сукню гірчичного відтінку з оголеними плечима і декольте у формі серця. На талії акторка зав'язала коричневий довгий оксамитовий бант.
Аутфіт Анна доповнила елегантною зачіскою з випущеними спереду пасмами та макіяжем із коричневими тінями і шоколадною помадою. У вухах у неї були золоті сережки з камінням, а на пальці – коктейльна золота каблучка з каменем.
Нагадаємо, Анна Кендрік продемонструвала лук у чорній сукні з ґудзиками спереду, коміром і прикрасами з пір'ям.
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