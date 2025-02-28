Мала гламурний вигляд: дочка моделі Гайді Клум відвідала 67-й Віденський оперний бал

Для свого першого оперного балу дівчина обрала довгу сукню від дизайнера Ролана Муре.

Дочка відомої моделі та телеведучої Гайді Клум – 20-річна Лені Клум – відвідала 67-й Віденський оперний бал (Wiener Opernball). Перед заходом дівчина позувала в готелі Sacher, розташованому біля Віденської державної опери.

На цей захід вона одягла гламурну обтислу сукню відтінку шоколаду, яка була повністю розшита лелітками і в зоні декольте прикрашена ніжною шифоновою тканиною. Вечірній образ Лені доповнила кольє з камінням від Swarovski, яскравим макіяжем та високою зачіскою-пучком. На обличчі дівчина мала яскравий макіяж. У цьому вбранні Лені нагадувала молоду Одрі Гепберн.

Лені Клум / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала модель Кендіс Свейнпоул. Колишній "янгол" білизняного бренду Victoria's Secret приїхала до Віденської державної опери в розкішній максісукні кольору айворі з кейпнакидкою та босоніжками на підборах.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Getty Images

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