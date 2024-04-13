Мала гламурний вигляд: Джессіка Біл вийшла на публіку у "голому" топі з величезним камінням

Вперше цей захід відбувся минулого року, а головною його метою є підтримка дизайнерів-початківців.

Дружина Джастіна Тімберлейка – акторка Джесіка Біл – відвідала церемонію Fashion Trust US Awards, яка відбулася у Беверлі-Гіллз. Зірка справила враження своїм незвичайним вбранням, оскільки на ній був дуже гламурний топ із величезним камінням та "голим" ефектом, який створювала бежева підкладка.

Лук зірки був від бренду David Koma, який той представив у колекції осінь-зима 2024. Топ акторка носила з класичними чорними штанами, туфлями на підборах і чорним клатчем у руці.

Завершували її образ прикраси від Anita Ko, лаконічна зачіска та макіяж із рожевою помадою на губах.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

Також цей світський захід відвідала 50-річна супермодель Гайді Клум, що одягла довгу сукню з деніму від бренду Sonia Carrasco, і 43-річна світська левиця Періс Гілтон, на якій також був "голий" лук, але від бренду Mugler.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

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