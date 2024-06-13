Мала гламурний вигляд: зірка "Бріджертонів" прийшла на прем'єру в топі та спідниці зі стразами

У серіалі акторка носить дуже креативні зачіски, а в звичайному житті, звичайно ж, віддає перевагу скромнішим і лаконічнішим.

32-річна акторка Джесіка Медсен, яка в серіалі "Бріджертони" грає роль пліткарки Кресіди Каупер, відвідала прем'єрний показ другої частини третього сезону цього популярного серіалу.

На захід Джесіка одягла сріблясте вбрання від бренду Fendi з колекції весна-літо 2024, яке являло із себе топ-бюстьє з галтером і спідницю-олівець з бісером та лелытками. Також акторка доповнила вбрання гламурними слінгбеками на підборах та зі стразами.

Волосся вона уклала в елегантну хвилю на один бік і також зробила лаконічний вечірній макіяж.

Джессіка Медсен / Фото: Associated Press

У серіалі персонаж Медсен запам'ятався багатьом через її незвичайні, складні і часто химерні зачіски. На створення таких "артоб'єктів" на голові стилістці з волосся Грейс Горман часто потрібно кілька годин, використовує вона для їхнього декорування накладні пасма, квіти, пелюстки, пір'я та метеликів.

Деякі з незвичайних зачісок Кресіди Каупер Грейс показувала у своєму акаунті в Instagram.

На презентації серіалу також з'явилася Джоанна Бобін, яка "Бріджертонах" грає леді Каупер, матір Кресіди. Акторка одягла на червону доріжку сукню-бюстьє із прозорими вставками.

Джессіка Медсен та Джоанна Бобін / Фото: Associated Press

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