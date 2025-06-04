Мала гламурний вигляд: Ана Де Армас сяяла у сукні з вишивкою на прем'єрі фільму

Ана Де Армас / © Associated Press

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Ана Де Армас знову вийшла на червону доріжку, і знову мала приголомшливий вигляд. Оскільки вона є амбасадоркою Модного дому Louis Vuitton, носила їхню сукню на новій прем’єрі фільму «Балерина».

Ана Де Армас / © Associated Press

У цьому гостросюжетному бойовику Ана зіграла головну роль, тому уваги до неї була особливо багато того дня. Вона носила довгу сукню зі шлейфом, виконану в ніжно-ліловому відтінку.

Сукня Ани була повністю розшита сріблястим бісером у хитромудрі візерунки, які нагадували морозний малюнок на склі. Вона також мала тонкі бретельки.

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Образ акторка доповнила прикрасами з камінням, лаконічним манікюром та укладанням з легкими хвилями. Також лаконічним був і її макіяж.

Ана Де Армас / © Associated Press

У схожій сукні від відомого бренду Louis Vuitton акторка також вийшла на публіку на лондонській прем’єрі фільму «Балерина», де викликала вауефект. Це вбрання мало оригінальний краплеподібний виріз, а також кілька бретельок. Сукня також була повністю розшита бісером та лелітками.

Ана Де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Getty Images Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press