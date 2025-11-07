- Дата публікації
Мала гламурний вигляд: зірка соцмереж у пітоновому купальнику похизувалася ідеальною фігурою
Кіна Таварозі поповнила гардером красивим купальником зі зміїним принтом.
Зірка соцмереж Кіна Таварозі поділилася з фоловерами в Instagram архівними світлинами з відпочинку. Сфотографувалася вона у вбиральні готелю, біля басейну і на тлі пальм.
Білявка постала у гламурному пітоновому купальнику із золотою фурнітурою. Білявка продемонструвала свою струнку фігуру і пишне гарне декольте.
Пляжний лук Кіна доповнила об’ємною зачіскою з локонами, макіяжем, масивними сонцезахисними окулярами, годинником і браслетами.
