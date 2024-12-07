Мала ідеальний вигляд: Джессіка Честейн відвідала вручення премії у Беверлі-Гіллз

Джессіка Честейн відвідала на 38-му церемонію вручення премії American Cinematheque Awards, яка відбулася в п'ятницю, 6 грудня 2024 року, в Беверлі-Гіллз.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Перед камерами зірка позувала у довгій чорній сукні з американською проймою та квадратним декольте. Сукня була повністю прикрашена декором у вигляді дрібного каміння, пришитого до неї.

Образ Джессіка доповнила прикрасами з камінням, вечірнім макіяжем, а також довгим манікюром. Своє розкішне руде волосся вона уклала в елегантну зачіску.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Також у грудні Честейн з'явилася на церемонії вручення кінопремії The Gothams Film Awards. Вона одягла сукню з оголеною спиною та золотим галтером від відомого бренду Gucci. Образ Джессіки тоді доповнили також прикраси від бренду Damiani.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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