- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 291
- Час на прочитання
- 1 хв
Мала ідеальний вигляд: Скарлетт Йоганссон приголомшила всіх своєю сукнею з бісером
Зірка мала одночасно гламурний та елегантний вигляд на заході.
Голлівудська зірка Скарлетт Йоганссон з’явилася на прем’єрі фільму «Світ Юрського періоду: Відродження», що відбулася у Лондоні. У фільмі акторка є однією з виконавиць ключових ролей, тому до неї було прикуто багато уваги.
На прем’єрі Скарлетт з’явилася у довгій і гламурній сукні ніжно-рожевого відтінку від Vivienne Westwood. Вбрання було з класичним для бренду корсетом і драпуванням на стегнах. Також сукня була розшита дрібним бісером та лелітками.
Образ Йоганссон доповнила лаконічним макіяжем, сережками-люстрами та елегантною зачіскою «голлівудська хвиля».
Над стилем акторки працювала Кейт Янг — знаменита стилістка, серед клієнтів якої також Дакота Джонсон та Джуліанна Мур. Вона створила і денний образ Скарлетт для фотосесії, на якій вона з’явилася у чорному костюмі від Schiaparelli із золотими ґудзиками.