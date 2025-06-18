Мала ідеальний вигляд: Скарлетт Йоганссон приголомшила всіх своєю сукнею з бісером

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

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Голлівудська зірка Скарлетт Йоганссон з’явилася на прем’єрі фільму «Світ Юрського періоду: Відродження», що відбулася у Лондоні. У фільмі акторка є однією з виконавиць ключових ролей, тому до неї було прикуто багато уваги.

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

На прем’єрі Скарлетт з’явилася у довгій і гламурній сукні ніжно-рожевого відтінку від Vivienne Westwood. Вбрання було з класичним для бренду корсетом і драпуванням на стегнах. Також сукня була розшита дрібним бісером та лелітками.

Образ Йоганссон доповнила лаконічним макіяжем, сережками-люстрами та елегантною зачіскою «голлівудська хвиля».

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Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Над стилем акторки працювала Кейт Янг — знаменита стилістка, серед клієнтів якої також Дакота Джонсон та Джуліанна Мур. Вона створила і денний образ Скарлетт для фотосесії, на якій вона з’явилася у чорному костюмі від Schiaparelli із золотими ґудзиками.

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press