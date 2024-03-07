Мала ідейльний вигляд: Гантер Шафер вийшла на червону доріжку в образі від Prada

Її лук був у стилі японізму.

У Лос-Анджелесі відбулася вечірка Vanities: A Night for Young Hollywood, гостею якої стала акторка, модель та активістка Гантер Шафер. Зірка вийшла на червону доріжку у цікавому ансамблі від бренда Prada з колекції весна-літо 2013.

Вбрання було шовковим, ніжного пастельного відтінку і складалося зі спідниці нижче колін, яку прикрашав високий розріз та стрічка тканини, а також оригінальної блузи з відкритими плечима й креативними рукавами. Прикрашала цей комплект від Prada квіткова аплікація.

Образ Гантер доповнила білими туфлями на підборах, ніжним макіяжем зі стрілками, а також лаконічною зачіскою-пучком.

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала і акторка Люсі Гейл. Дівчина одягла кокетливу мінісукню з "металевими" квітами від бренду Oscar de la Renta, яку доповнила клатчем та туфлями.

Люсі Гейл / Фото: Associated Press

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