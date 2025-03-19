Мала кокетливий вигляд: Рейчел Зеглер прийшла на шоу у червоній екстремально короткій сукні

Рейчел Зеглер відвідала розважальне нічне шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" у Лос-Анджелесі. Вона розповіла там про знімання у музичному фентезійному фільмі "Білосніжка", у якому зіграла головну роль.

У студії акторка продемонструвала кокетливий лук. На ній була червона екстремально коротка сукня з глибоким вирізом. Лук Рейчел доповнила чорними капроновими колготами і чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Зеглер зробила милу зачіску з локонами, макіяж із червоною помадою і завершила аутфіт золотими сережками і каблучками.

Нагадаємо, під час знімань Рейчел Зеглер в образі діснеївської принцеси виконала пісню з екранізації класичного мультфільму Disney "Білосніжка" – "Waiting on a Wish".

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