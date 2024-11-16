Мала милий і гламурний вигляд: два нові образи Аріани Гранде у рожевих сукнях

Напередодні виходу фільму акторка все частіше з'являється у цьому кольорі.

Хоча Barbiecore вже не в тренді, а Марго Роббі більше не носить вбрання в стилі ляльки Барбі, її місце тимчасово вирішила зайняти акторка і співачка Аріана Гранде.

Дівчина зіграла у фільмі "Wicked: Чародійка" добру відьму, яка завжди одягалася у рожеве, тому під час промокампанії цієї картини теж регулярно носить цей колір.

Під час своїх нещодавніх появ на публіці вона продемонструвала два нові рожеві вбрання. Перший образ Аріани був від відомого британського бренду The Vampire's Wife. Це була пряма мінісукня з квітковим принтом, яку вона доповнила туфлями від Jimmy Choo та колготками.

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

Друге вбрання знаменитості було з асиметричною спідницею та безліччю рюшів та складок. Це сукня від Giambattista Valli з колекції весна-літо 2017. Аріана носила сукню з прикрасами від Swarovski та туфлями на підборах.

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

Захоплива та чарівна кінопригода "Wicked: Чародійка" вийде в українському прокаті 21 листопада. Це неймовірна історія кохання, суперництва та магії, яка розкриє унікальний світ країни Оз. Напередодні прем'єри продюсер фільму спеціально для Леді.ТСН.ua розповів про роботу над цим фентезійним мюзиклом і зазначив, що завдяки цій картині глядачі потраплять до епічного світу, де магія стає можливою.

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