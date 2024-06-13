Мала милий вигляд: 17-річна акторка продемонструвала вбрання у принт polka dot на червоній доріжці

Цей серіал - перший настільки масштабний проэкт у кар'єрі акторки, але вона полюбилася багатьом і обзавелася шанувальниками. Також не можна не відзначити її хороший смак.
Британська акторка Флоренс Гант - 17-річна зірка серіалу "Бріджертони" від Netflix - вийшла на червону доріжку в Лондоні у день прем'єри другої частини третього сезону цього серіалу. У шоу вона протягом усіх сезонів виконує роль Гіацинти Бріджертон - восьмої та наймолодшої дитини в родині Бріджертонів.
На червоній доріжці в день прем'єри молода дівчина продемонструвала вбрання від бренду Miu Miu, яке складалося з двошарового топу на бретельках та пишної спідниці.
Її костюм був синього кольору в принт Polka Dot - білий дрібний горошок. Вбрання Флоренс носила в поєднанні з босоніжками, прикрасами від Bulgari та зачіскою з легкими локонами.
Третій сезон серіалу розповідає історію кохання Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон, яких грають у Люк Ньютон та Нікола Коглан. У день прем'єри вони вийшли на публіку, тримавшись за руки.
Цей сезон творці серіалу вирішили розділити на дві частини: перші чотири серії вийшли 16 травня, а другі чотири серії з'являться на стримінгу вже 13 червня.
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