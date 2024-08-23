Мала милий вигляд: Селена Гомес сяяла на прем'єрі нового сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Акторка була на заході чарівною.
22 серпня у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра четвертого сезону детективно-комедійного серіалу "Вбивства в одній будівлі". Одну з головних ролей у цій історії зіграла Селена Гомес, тому відвідала захід.
Акторка продемонструвала вечірнє вбрання від бренду Self-Portrait. Це була коротка чорна сукня з двома тонкими оригінальними бретельками.
Сукня була виготовлена з щільної блискучої тканини, а от у зоні грудей її прикрашало чорне мереживо. Також гламуру вбранню додав милий невеликий бантик на грудях і стрази на бретельках. Сукню Селена носила у поєднанні з оверсайз жакетом чорного кольору, що був у маскулінному стилі.
Образ Гомес доповнила довгастими сережками, зачіскою-пучком та вечірнім гарним макіяжем. Манікюр вона зробила довгий та червоний.
Захід відвідали й інші зірки серіалу: Стів Мартін, Мартін Шорт та Меріл Стріп.
Актори фотографувалися разом та навіть зробили селфі на червоній доріжці.
Прем'єра серіалу відбудеться 27 серпня, але раніше завдяки папараці, нам уже вдавалося зазирнути на знімальний майданчик та дізнатися про цікаві подробиці цієї частини. Якось 75-річну Меріл Стріп помітили в образі нареченої, тому, можливо, за сюжетом серіалу вона вийде заміж за свого коханого, якого грає актор Мартін Шорт.
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