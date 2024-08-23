Мала милий вигляд: Селена Гомес сяяла на прем'єрі нового сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Акторка була на заході чарівною.

22 серпня у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра четвертого сезону детективно-комедійного серіалу "Вбивства в одній будівлі". Одну з головних ролей у цій історії зіграла Селена Гомес, тому відвідала захід.

Акторка продемонструвала вечірнє вбрання від бренду Self-Portrait. Це була коротка чорна сукня з двома тонкими оригінальними бретельками.

Сукня була виготовлена з щільної блискучої тканини, а от у зоні грудей її прикрашало чорне мереживо. Також гламуру вбранню додав милий невеликий бантик на грудях і стрази на бретельках. Сукню Селена носила у поєднанні з оверсайз жакетом чорного кольору, що був у маскулінному стилі.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Образ Гомес доповнила довгастими сережками, зачіскою-пучком та вечірнім гарним макіяжем. Манікюр вона зробила довгий та червоний.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Захід відвідали й інші зірки серіалу: Стів Мартін, Мартін Шорт та Меріл Стріп.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Актори фотографувалися разом та навіть зробили селфі на червоній доріжці.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Прем'єра серіалу відбудеться 27 серпня, але раніше завдяки папараці, нам уже вдавалося зазирнути на знімальний майданчик та дізнатися про цікаві подробиці цієї частини. Якось 75-річну Меріл Стріп помітили в образі нареченої, тому, можливо, за сюжетом серіалу вона вийде заміж за свого коханого, якого грає актор Мартін Шорт.

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