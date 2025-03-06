Мала милий вигляд: співачка Сабріна Карпентер вийшла на червону доріжку Brit Awards 2025

Для цього заходу відомий британський бренд, який також часто носить принцеса Кейт, створив попспівачці ексклюзивну сукню.

Церемонія вручення нагород Brit Awards 2025 практично збіглася з 97-ю церемонією вручення "Оскара", тому образ попспівачки Сабріни Карпентер мало не залишився поза увагою. А 25-річна зірка підготувалася до свого виходу ґрунтовно та одягла на захід сукню від Alexander McQueen.

На ній було довге вбрання зроблене на замовлення, але засноване на сукні з колекції весна-літо 2025. Сукня була рожевою, мала шлейф, декольте та багато різного декору: вишивку бісером, делітками, торочку, мереживні вставки і навіть драпування.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Образ дівчина доповнила своєю фірмовою зачіскою з кучерями, макіяжем та прикрасами від Bvlgari.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Під час шоу Карпентер також вийшла не сцену, щоб виконати свої хіти. Таким чином вона продемонструвала кілька вбрання від Victoria Secerts та туфлі від Christian Louboutin із ремінцями.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

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