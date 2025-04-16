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- Категорія
- Шоу-бізнес
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Мала милий вигляд: Анна Кендрік з'явилася перед камерами в мереживній сукні
Прем’єра фільму відбулася на фестивалі South by Southwest 7 березня 2025 року, а його вихід на Amazon Prime Video заплановано на 1 травня.
Акторка Анна Кендрік повернулася до своєї ролі Стефані Смозерс, яку зіграла у фільмі 2018 року «Просте прохання». Творці фільму вирішили зняти другу частину цієї історії, яка отримала назву «Ще одне просте прохання», а її режисером знову став Пол Фіг.
На прем’єрі фільму в Лондоні, який відбувся в готелі Ham Yard, акторка з’явилася в чорній оригінальній сукні від бренду Zuhair Murad з колекції весна-літо 2024. Це було мереживне вбрання з вирізами на животі та бежевою підкладкою, через що створювався так званий «голий» ефект. Також Анна зробила макіяж, укладання та взула босоніжки на підборах.
Для фото з акторкою позувала її колежанка фільму Блейк Лайвлі. Зірка прийшла на прем’єру у чорній шкіряній сукні-пальті з торочкою. Її лук був від David Koma.
Днем раніше вони також разом відвідали фотосесію на честь виходу фільму, яка також відбулася у Лондоні. На Анні був червоний костюм RIXO.