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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Мала милий вигляд: Анна Кендрік з'явилася перед камерами в мереживній сукні

Прем’єра фільму відбулася на фестивалі South by Southwest 7 березня 2025 року, а його вихід на Amazon Prime Video заплановано на 1 травня.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Анна Кендрік

Анна Кендрік / © Getty Images

Акторка Анна Кендрік повернулася до своєї ролі Стефані Смозерс, яку зіграла у фільмі 2018 року «Просте прохання». Творці фільму вирішили зняти другу частину цієї історії, яка отримала назву «Ще одне просте прохання», а її режисером знову став Пол Фіг.

На прем’єрі фільму в Лондоні, який відбувся в готелі Ham Yard, акторка з’явилася в чорній оригінальній сукні від бренду Zuhair Murad з колекції весна-літо 2024. Це було мереживне вбрання з вирізами на животі та бежевою підкладкою, через що створювався так званий «голий» ефект. Також Анна зробила макіяж, укладання та взула босоніжки на підборах.

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Getty Images

Для фото з акторкою позувала її колежанка фільму Блейк Лайвлі. Зірка прийшла на прем’єру у чорній шкіряній сукні-пальті з торочкою. Її лук був від David Koma.

Блейк Лайвлі та Анна Кендрік / © Getty Images

Блейк Лайвлі та Анна Кендрік / © Getty Images

Днем раніше вони також разом відвідали фотосесію на честь виходу фільму, яка також відбулася у Лондоні. На Анні був червоний костюм RIXO.

/ © Associated Press

© Associated Press

Анна Кендрік / © Associated Press

Анна Кендрік / © Associated Press

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Associated Press

Анна Кендрік / © Associated Press

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Reuters

Анна Кендрик / © Reuters

Дата публікації
Кількість переглядів
148
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