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Мала надзвичайний вигляд: 69-річна Крісті Брінклі зачарувала романтичним образом

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Мала надзвичайний вигляд: 69-річна Крісті Брінклі зачарувала романтичним образом

Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Зірка 90-х підкорила нас новим вбранням у квітковий принт.

69-річна акторка та модель Крісті Брінклі відвідала коктейльну вечірку Polo Hamptons, яку організувала із журналом Social Life у Нью-Йорку. Знаменитість мала приголомшливий вигляд, оскільки одягла ніжну довгу сукню молочного кольору та з опущеною лінією плеча.

Крісті Брінклі / © Getty Images
Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Також сукня мала романтичний принт у вигляді рожевих квітів, а також маленькі оборки на декольте і невеликий рукав.

Доповнила Крісті вбрання укладанням, лаконічним макіяжем, бежевими босоніжками та кількома золотими браслетами на зап'ястях.

Крісті Брінклі / © Getty Images
Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Також зірка 90-х опублікувала знімок у Instagram, на якому позувала у ніжній сукні з декольте та ґудзиками. Вбрання також мало довгі рукави.

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Дата публікації
Перегляди
837
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