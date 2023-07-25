Мала надзвичайний вигляд: 69-річна Крісті Брінклі зачарувала романтичним образом

Зірка 90-х підкорила нас новим вбранням у квітковий принт.
69-річна акторка та модель Крісті Брінклі відвідала коктейльну вечірку Polo Hamptons, яку організувала із журналом Social Life у Нью-Йорку. Знаменитість мала приголомшливий вигляд, оскільки одягла ніжну довгу сукню молочного кольору та з опущеною лінією плеча.
Також сукня мала романтичний принт у вигляді рожевих квітів, а також маленькі оборки на декольте і невеликий рукав.
Доповнила Крісті вбрання укладанням, лаконічним макіяжем, бежевими босоніжками та кількома золотими браслетами на зап'ястях.
Також зірка 90-х опублікувала знімок у Instagram, на якому позувала у ніжній сукні з декольте та ґудзиками. Вбрання також мало довгі рукави.
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