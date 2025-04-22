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- Шоу-бізнес
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Мала надзвичайний вигляд: Єва Лонгорія продемонструвала гарне вбрання в Нью-Йорку
Зірку сфотографували папараці у США, куди вона прилетіла по роботі. Акторка мешкаэ поперемінно в Мексиці та Іспанії з чоловіком Хосе Бастоном та п'ятирічним сином Сантьяго.
Акторка Єва Лонгорія, яка нещодавно відсвяткувала 50-річчя, проводи зараз час у Нью-Йорку. Там вона відвідала кілька інтерв’ю, щоб прорекламувати свій новий документальний проєкт «Єва Лонгорія: У пошуках Іспанії».
Спочатку акторка потрапила під приціл папараці в червоній мінісукні від бренду Jacquemus, яка мала довгі рукави та драпування. Носила вонаїї у поєднанні зі слінгбеками прикрашеними бантиками. Волосся Лонгорія розпустила, зробила яскравий макіяж, а також одягла золоті сережки-кільця. Її сфотографували у такому образі, коли вона йшла на шоу «Дивись, що трапилося у прямому ефірі» з Енді Коеном.
Потім Єва продемонструвала вбрання чорного кольору. Акторка поєднала довгу плісовану спідницю та приталений жакет. На плечі вона накинула довге пальто, а взута була в босоніжки. У цьому луку її помітили, коли вона йшла на шоу «У прямому ефірі з Келлі та Майклом».
Також буквально днем раніше Єва теж з’явилася перед фотографами, але в сріблястому вбранні, в якому поєднала сукню з лелітками, сорочку та взуття від Aquazzura.