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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Мала надзвичайний вигляд: Єва Лонгорія продемонструвала гарне вбрання в Нью-Йорку

Зірку сфотографували папараці у США, куди вона прилетіла по роботі. Акторка мешкаэ поперемінно в Мексиці та Іспанії з чоловіком Хосе Бастоном та п'ятирічним сином Сантьяго.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Getty Images

Акторка Єва Лонгорія, яка нещодавно відсвяткувала 50-річчя, проводи зараз час у Нью-Йорку. Там вона відвідала кілька інтерв’ю, щоб прорекламувати свій новий документальний проєкт «Єва Лонгорія: У пошуках Іспанії».

Спочатку акторка потрапила під приціл папараці в червоній мінісукні від бренду Jacquemus, яка мала довгі рукави та драпування. Носила вонаїї у поєднанні зі слінгбеками прикрашеними бантиками. Волосся Лонгорія розпустила, зробила яскравий макіяж, а також одягла золоті сережки-кільця. Її сфотографували у такому образі, коли вона йшла на шоу «Дивись, що трапилося у прямому ефірі» з Енді Коеном.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Потім Єва продемонструвала вбрання чорного кольору. Акторка поєднала довгу плісовану спідницю та приталений жакет. На плечі вона накинула довге пальто, а взута була в босоніжки. У цьому луку її помітили, коли вона йшла на шоу «У прямому ефірі з Келлі та Майклом».

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Також буквально днем раніше Єва теж з’явилася перед фотографами, але в сріблястому вбранні, в якому поєднала сукню з лелітками, сорочку та взуття від Aquazzura.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва лонгорія / © Associated Press

Єва лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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