Мала неймовірний вигляд: 70-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" з’явилася на заході

Дана Делані, яка знімалась у культовому серіалі «Відчайдушні домогосподарки», з’явилася на заході у Лос-Анджелесі, що був присвячений фестивалю класичного кіно. Акторка відвідала показ фільму «Босоніж у парку» 1967, у якому свого часу зіграла Джейн Фонда.

Делані ж у свої 70 років мала приголомшливий вигляд, адже здавалось, що час не має на її зовнішність жодного впливу. Акторка зробила об’ємне укладання та легкий макіяж, а одягнена була у класичну легку сорочку і ніжно-рожевий атласний костюм. Цей елегантний класичний лук завершували аксесуари з тисненням під рептилію — клатч і гостроносі туфлі.

Дана Делані / © Associated Press

Делані часто запитують у чому секрет її приголомшливої зовнішності і молодого вигляду, адже сама вона неодноразово заявляла, що не використовує уколи краси. Саме тому «вірусним» стало її інтерв’ю Стіву Гарві, де Дана заявила: «Я ніколи не була одружена, у мене немає дітей, я щодня займаюся йогою і п’ю багато вина».

