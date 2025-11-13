Мала неймовірний вигляд: дружина мільярдера Лорен Санчес показалася у вінтажній мінісукні з мереживом і декольте

Лорен Санчес

Реклама

Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — поділилася в Instagram світлинами свого нового ефектного аутфіту, у якому вона з’явилася на вечірці Dior у Беверлі-Гіллз.

Красуня була одягнена у вінтажне вбрання бренду Dior від Джона Гальяно з колекції осінь 1998 року. Сіра твідова мінісукня на тонких бретельках була прикрашена кремовим мереживом на ліфі та подолі. Вона також мала сміливе декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Лорен Санчес

Свій образ дружина мільярдера доповнила чорними гостроносими туфлями з бантиками і на шпильках.

Реклама

Лорен Санчес

Волосся Лорен зібрала у хвилястий хвіст, зробила ніжний макіяж, нюдовий манікюр, прикрасила вуха великими діамантовими сережками-цвяшками, а на руці красувалася каблучка з великим діамантом.

Лорен Санчес

«Чудовий вечір у Dior, присвячений Джонатану Андерсону. У вінтажному одязі Dior від Джона Гальяно, осінь 1998 року», — написала у дописі Санчес.

Нагадаємо, Лорен Санчес на день народження Кріс Дженнер одягла чорну «голу» сукню з драпуванням.