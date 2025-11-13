- Дата публікації
Мала неймовірний вигляд: дружина мільярдера Лорен Санчес показалася у вінтажній мінісукні з мереживом і декольте
55-річна бізнесвумен і колишня журналістка обрала для свого виходу вбрання Dior 1998 року.
Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — поділилася в Instagram світлинами свого нового ефектного аутфіту, у якому вона з’явилася на вечірці Dior у Беверлі-Гіллз.
Красуня була одягнена у вінтажне вбрання бренду Dior від Джона Гальяно з колекції осінь 1998 року. Сіра твідова мінісукня на тонких бретельках була прикрашена кремовим мереживом на ліфі та подолі. Вона також мала сміливе декольте, яке підкреслило її пишні груди.
Свій образ дружина мільярдера доповнила чорними гостроносими туфлями з бантиками і на шпильках.
Волосся Лорен зібрала у хвилястий хвіст, зробила ніжний макіяж, нюдовий манікюр, прикрасила вуха великими діамантовими сережками-цвяшками, а на руці красувалася каблучка з великим діамантом.
«Чудовий вечір у Dior, присвячений Джонатану Андерсону. У вінтажному одязі Dior від Джона Гальяно, осінь 1998 року», — написала у дописі Санчес.
Нагадаємо, Лорен Санчес на день народження Кріс Дженнер одягла чорну «голу» сукню з драпуванням.