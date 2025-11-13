ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Мала неймовірний вигляд: дружина мільярдера Лорен Санчес показалася у вінтажній мінісукні з мереживом і декольте

55-річна бізнесвумен і колишня журналістка обрала для свого виходу вбрання Dior 1998 року.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лорен Санчес

Лорен Санчес

Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — поділилася в Instagram світлинами свого нового ефектного аутфіту, у якому вона з’явилася на вечірці Dior у Беверлі-Гіллз.

Красуня була одягнена у вінтажне вбрання бренду Dior від Джона Гальяно з колекції осінь 1998 року. Сіра твідова мінісукня на тонких бретельках була прикрашена кремовим мереживом на ліфі та подолі. Вона також мала сміливе декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Свій образ дружина мільярдера доповнила чорними гостроносими туфлями з бантиками і на шпильках.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Волосся Лорен зібрала у хвилястий хвіст, зробила ніжний макіяж, нюдовий манікюр, прикрасила вуха великими діамантовими сережками-цвяшками, а на руці красувалася каблучка з великим діамантом.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

«Чудовий вечір у Dior, присвячений Джонатану Андерсону. У вінтажному одязі Dior від Джона Гальяно, осінь 1998 року», — написала у дописі Санчес.

Нагадаємо, Лорен Санчес на день народження Кріс Дженнер одягла чорну «голу» сукню з драпуванням.

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie