Мала незвичайний вигляд: Ніколь Кідман на прем'єрі серіалу у вбранні від Bottega Veneta

Вона обрала образ з колекції весна-літо 2025.
57-річна акторка Ніколь Кідман прибула на прем'єру другого сезону серіалу Paramount+ Original Series "Спецназ: Левиця", яка відбулася у театрі Linwood Dunn Theater у Лос-Анджелесі. Вигляд вона мала свіжий і незвичайний, оскільки віддала перевагу вбранню від бренду Bottega Veneta.
Кідман обрала лук з колекції весна-літо 2025, який зовсім нещодавно представили на Тижні моди. Він включав топ-хустку з хомутом, а також спідницю міді зі шкіряними вставками, численним плісуванням і складками, які нагадують баску.
Образ акторка доповнила білими туфлями з ремінцями, сережками-кільцями, макіяжем і незвичайною для неї зачіскою – стилісти з волосся вирівняли його у Ніколь та зібрали в так звану мальвінку.
Також цей захід відвідала Зої Салдана, яка зіграла з Кідман у цьому шоу. На ній було двокольорове вбрання від Balmain теж з нової колекції весна-літо 2025.
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