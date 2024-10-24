Мала незвичайний вигляд: Ніколь Кідман на прем'єрі серіалу у вбранні від Bottega Veneta

57-річна акторка Ніколь Кідман прибула на прем'єру другого сезону серіалу Paramount+ Original Series "Спецназ: Левиця", яка відбулася у театрі Linwood Dunn Theater у Лос-Анджелесі. Вигляд вона мала свіжий і незвичайний, оскільки віддала перевагу вбранню від бренду Bottega Veneta.

Кідман обрала лук з колекції весна-літо 2025, який зовсім нещодавно представили на Тижні моди. Він включав топ-хустку з хомутом, а також спідницю міді зі шкіряними вставками, численним плісуванням і складками, які нагадують баску.

Образ акторка доповнила білими туфлями з ремінцями, сережками-кільцями, макіяжем і незвичайною для неї зачіскою – стилісти з волосся вирівняли його у Ніколь та зібрали в так звану мальвінку.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала Зої Салдана, яка зіграла з Кідман у цьому шоу. На ній було двокольорове вбрання від Balmain теж з нової колекції весна-літо 2025.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

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