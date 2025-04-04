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- Шоу-бізнес
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Мала ніжний вигляд: Ана де Армас знову спробувала скопіювати образ Мерілін Монро
Захід відбувся у межах фестивалю CinemaCon.
Акторка Ана де Армас відвідала церемонію вручення премії Big Screen Achievement Awards, яка відбулася у межах CinemaCon. Захід пройшов у Лас-Вегасі і на ньому їй вручили нагороду Action Star of the Year («Зірка бойовиків»).
Вбрання для цього заходу вона обрала від бренду Louis Vuitton, з яким співпрацює багато років. Це була довга бежева сукня на тонких бретельках, яку по всій довжині прикрашала квіткова вишивка.
На спині вбрання був не дуже глибокий виріз. Образ Ана доповнила босоніжками зі стразами та декількома прикрасами з діамантами.
Це вбрання поєднувалося з тілом акторки, чим нагадало знамениту «голу» сукню Мерілін Монро, яку вона носила 1962 року.
Намагається копіювати легенду Ана не вперше. Ще одну спробу вона робила 2023 року на церемонії «Оскар». Акторка тоді теж сяяла у вбранні від Louis Vuitton.