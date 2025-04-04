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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

Мала ніжний вигляд: Ана де Армас знову спробувала скопіювати образ Мерілін Монро

Захід відбувся у межах фестивалю CinemaCon.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ана де Армас

Ана де Армас / © Associated Press

Акторка Ана де Армас відвідала церемонію вручення премії Big Screen Achievement Awards, яка відбулася у межах CinemaCon. Захід пройшов у Лас-Вегасі і на ньому їй вручили нагороду Action Star of the Year («Зірка бойовиків»).

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Вбрання для цього заходу вона обрала від бренду Louis Vuitton, з яким співпрацює багато років. Це була довга бежева сукня на тонких бретельках, яку по всій довжині прикрашала квіткова вишивка.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

На спині вбрання був не дуже глибокий виріз. Образ Ана доповнила босоніжками зі стразами та декількома прикрасами з діамантами.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Це вбрання поєднувалося з тілом акторки, чим нагадало знамениту «голу» сукню Мерілін Монро, яку вона носила 1962 року.

Мерилін Монро / © Getty Images

Мерилін Монро / © Getty Images

Намагається копіювати легенду Ана не вперше. Ще одну спробу вона робила 2023 року на церемонії «Оскар». Акторка тоді теж сяяла у вбранні від Louis Vuitton.

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
198
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