Мала ніжний вигляд: Ана де Армас знову спробувала скопіювати образ Мерілін Монро

Ана де Армас / © Associated Press

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Акторка Ана де Армас відвідала церемонію вручення премії Big Screen Achievement Awards, яка відбулася у межах CinemaCon. Захід пройшов у Лас-Вегасі і на ньому їй вручили нагороду Action Star of the Year («Зірка бойовиків»).

Ана де Армас / © Associated Press

Вбрання для цього заходу вона обрала від бренду Louis Vuitton, з яким співпрацює багато років. Це була довга бежева сукня на тонких бретельках, яку по всій довжині прикрашала квіткова вишивка.

Ана де Армас / © Associated Press

На спині вбрання був не дуже глибокий виріз. Образ Ана доповнила босоніжками зі стразами та декількома прикрасами з діамантами.

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Ана де Армас / © Associated Press

Це вбрання поєднувалося з тілом акторки, чим нагадало знамениту «голу» сукню Мерілін Монро, яку вона носила 1962 року.

Мерилін Монро / © Getty Images

Намагається копіювати легенду Ана не вперше. Ще одну спробу вона робила 2023 року на церемонії «Оскар». Акторка тоді теж сяяла у вбранні від Louis Vuitton.

Ана де Армас / © Getty Images Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press