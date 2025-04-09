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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Мала оригінальний вигляд: зірка Victoria's Secret Стелла Максвелл сяяла перед камерами

Модель обрала для свого виходу сукню від відомого бренду.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Стелла Максвелл

Стелла Максвелл / © Associated Press

У Голлівуді вручили молодим дизайнерам премії Fashion Trust US Awards. Захід відбувся у The Lot at Formosa, а серед гостей з’явилася новозеландська модель Стелла Максвелл — зірка Victoria’s Secret, а також колишня дівчина Майлі Сайрус.

Вона вирішила одягнути на цей гламурний захід сукню від бренду Vera Wang. Це була трохи прозора сукня з драпуванням спереду, у якої також були частково чорні рукави. Деталі образу Стелла підібрала відповідні — на ній також були чорні труси, які просвічувалися з-під сукні та довгі сережки з камінням. Волосся модель зібрала у трендову зачіску з проділом.

Стелла Максвелл / © Getty Images

Стелла Максвелл / © Getty Images

Декількома днями раніше у світ вийшла і сама 75-річна Вера Вонг. Модельєрка з’явилася на публіці із не менш відомою подругою Анною Вінтурою.

Дата публікації
Кількість переглядів
166
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