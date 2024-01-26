Мала приголомшливий вигляд: 65-річна співачка приміряла свою стару мінісукню, якій вже 28 років

Всі ці роки вона зберігала вбрання у своїй шафі і воно не лише у чудовому стані, але й досі добре на ній сидить.

Американська співачка Сюзанна Гоффс, якій зараз 65 років, і яка раніше була учасницею жіночого рок-гурту Bangles, поділилася з шанувальниками в Instagram фотографіями у сукні. Вбрання Сюзанна знайшла у своїй шафі і йому близько 28 років.

Це була оксамитова зелена мінісукня з рукавами-ліхтариками і квадратним декольте. Сукня добре сиділа на ній, попри те, що минуло стільки років.

"Боже мій, я не могла втриматися", - сказала вона після того, як одягла сукню та продемонструвала. "Сукню все ще начебто підходить. Я трохи втягую живіт".

Хоффс також поділилася каруселлю своїх фотографій у Instagram у сукні, зроблених за кілька днів до того, як записала ролик.

Вперше це вбрання співачка одягла на публіку 1996 року на "Вечірнє шоу" з Джеєм Лено.

Сюзанна Гоффс / Фото: Getty Images

Після інтерв'ю вона презентувала пісню All I Want.

Сюзанна Гоффс / Фото: Getty Images

Зараз Сюзанна Гоффс маловідома, тим паче в нас у країні, але у 80-90-х її любили завдяки баладі Eternal Flame, яка була на той час хітом.

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