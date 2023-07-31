Мала приголомшливий вигляд: Аліна Байкова показала два патріотичні образи у синьо-жовтих кольорах

Українська красуня Аліна Байкова не перестає нас дивувати своїми патріотичними луками, адже практично щодня ділиться вбраннями у жовто-блакитних відтінках чи зі стрічкою у вигляді прапора рідної країни, яку завжди носить на серці.

Цього разу супермодель опублікувала кілька нових патріотичних образів у Instagram Stories.

На першому фото Байкова позувала у джинсових шортах та білій футболці з написом "Україна", а також у дуже незвичайних та стильних сонцезахисних окулярах. Волосся супермоделі було просто розпущене і спадало на її обличчя.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

На другому знімку вона позувала у синьому купальнику та жовтих коротких шортах-спідниці. Лук Аліна доповнила білою сумкою, кросівками та прикрасою від українського бренду mari b, яку останнім часом носить практично не знімаючи.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Нагадаємо, що Аліна Байкова – відома модель світового рівня, яка брала участь у показах багатьох відомих брендів, серед яких були Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana та Zac Posen. Зірка мешкаэ і працює в Нью-Йорку і досить часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram, де має понад 4 мільйони фоловерів.

Від початку повномасштабної війни Байкова активно підтримує українців та розповідає про злочини Росії в масмедіа та соцмережах. Через активну антипутинську позицію модель навіть вигнали з червоної доріжки Каннського кінофестивалю, тому що охороні не сподобалася її футболка з написом F*ck you Putin.

Аліна Байкова / Фото: Associated Press

Аліна Байкова / Фото: Associated Press

"Я краще залишуся без роботи, ніж мовчатиму про війну", - сказала Аліна Байкова в недавньому інтерв'ю Дмитру Гордону.

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