Мала приголомшливий вигляд: два елегантні образи Різ Візерспун у Нью-Йорку

Вона все частіше потряпляє під приціл фотографів.

Акторка Різ Візерспун останнім часом частий гість на різних шоу та програмах, оскільки піарить свою нову дитячу книжку "Зайнята Бетті".

Днями вона прилетіла до Нью-Йорка і щодня потрапляє під приціл фотографів. А ось 5 жовтня її сфотографували аж двічі.

Перший лук акторки був у ніжному лавандовому кольорі — це була сукня-футляр з довгими рукавами та лаконічним поясом на талії. Доповнили цей образ світлі слінгбеки на високих підборах.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Пізніше увечері Різ вирушила на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. На акторці була чудова чорна сукня з відкритою лінією плеча. Низ вбрання мав оригінальну рюшу. Доповнили цей образ широкий пояс на талії та чорні туфлі-човники.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Варто звернути увагу і на аксесуари зірки, адже з лавандовою сукнею вона поєднала золоті сережки-кільця, а от із чорною сукнею — напівкруглі сріблясті. Обидві прикраси були дуже лаконічними.

Читайте також:

Стиль Різ Візерспун (10 фото)