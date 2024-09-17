Мала приголомшливий вигляд: Голлі Беррі у гламурній сукні зі стразами відвідала прем'єру

Акторка була найрозкішнішою на заході.
58-річна оскароносна акторка Голлі Беррі відвідала світову прем'єру фільму "Хижий ліс", що відбулася на Regal Times Square у Нью-Йорку.
На цьому заході вона була в центрі уваги, оскільки у картині зіграла головну роль. На червоній доріжці Беррі позувала перед фотографами у гламурній сукні з галтером, який прикрашав великий ланцюг.
Також її вбрання було смугасте і повністю прикрашене стразами. Волосся акторка уклала в об'ємні локони, зробила трендовий лате-макіяж та доповнила лук золотими браслетами-манжетами.
Спина у сукні відкрита, і на спідниці був розріз.
Сукня мала розкішний вигляд на фігурі жінки, але була не настільки ефектною, як вбрання від бренду La Perla, яке вона обрала для прем'єри фільму від Netflix "Спілка".
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