Мала приголомшливий вигляд: Голлі Беррі у гламурній сукні зі стразами відвідала прем'єру

Акторка була найрозкішнішою на заході.

58-річна оскароносна акторка Голлі Беррі відвідала світову прем'єру фільму "Хижий ліс", що відбулася на Regal Times Square у Нью-Йорку.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

На цьому заході вона була в центрі уваги, оскільки у картині зіграла головну роль. На червоній доріжці Беррі позувала перед фотографами у гламурній сукні з галтером, який прикрашав великий ланцюг.

Також її вбрання було смугасте і повністю прикрашене стразами. Волосся акторка уклала в об'ємні локони, зробила трендовий лате-макіяж та доповнила лук золотими браслетами-манжетами.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Спина у сукні відкрита, і на спідниці був розріз.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Сукня мала розкішний вигляд на фігурі жінки, але була не настільки ефектною, як вбрання від бренду La Perla, яке вона обрала для прем'єри фільму від Netflix "Спілка".

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