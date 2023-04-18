Мала приголомшливий вигляд: Кеті Перрі позувала в ефектній леопардовій сукні на бретельках

Зараз вона бере участь у зніманнях American Idol та показала один із своїх образів для цього шоу.

Співачка Кеті Перрі викликала захоплення своїми нещодавніми фотографіями в Instagram, на яких позувала на Гаваях, на тлі пальм, в ефектній сукні на тонких бретельках. Вбрання було приталеним і ідеально сиділо на фігурі знаменитості, а також мало хижий леопардовий принт.

Убрання є вінтажним і було розроблене Джоном Гальяно для Модного дому Christian Dior, коли він був його креативним директором.

На перший погляд може здатися, що сукня проста, але зверніть увагу на декольте у вигляді серця, розріз на стегнах та маленькі деталі на лямках.

Кеті Перрі / Фото: Instagram Кеті Перрі

Доповнила Кеті свою сукню великими золотими сережками, макіяжем із червоною помадою, босоніжками зі шнурівкою та зачіскою з проділом.

Кеті Перрі / Фото: Instagram Кеті Перрі

Фото 38-річної зірки було зроблено на курорті Aulani Disney Resort на Гаваях, де зараз тривають знімання шоу American Idol.

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