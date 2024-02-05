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Мала приголомшливий вигляд: Мерая Кері повторила легендарний "голий" образ Мерілін Монро

Мала приголомшливий вигляд: Мерая Кері повторила легендарний "голий" образ Мерілін Монро

Мерая Кері / Фото: Associated Press

Цього року вона не отримала статуетку, але підкорила серця фанатів ефектною та гламурною сукнею.

У Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення головної музичної премії Америки "Греммі" та тріумфаторами на ній цього року стали жінки. Співачка Майлі Сайрус забрала дві з головних нагород церемонії в номінаціях "Найкраще сольне попвиконання" та "Запис року" за свою пісню Flowers.

Про перемогу Майлі оголосила ще одна попкоролева — 54-річна Мерая Кері.

Жінка вийшла на сцену в чудовій гламурній сукні від бренду Laura Basci. Вбрання було з декольте у формі серця, яке красиво підкреслювало її груди, а також воно мало дуже високий розріз на спідниці, що відкривав ноги зірки, і невеликий шлейф.

Мерая Кері / © Associated Press
Мерая Кері / Фото: Associated Press

Сукня була ніжно-кремового відтінку і повністю розшита бісером й лелітками, через що трохи нагадувала легендарну "голу" сукню Мерілін Монро.

Мерая Кері / © Associated Press
Мерая Кері / Фото: Associated Press

Образ Кері доповнила гламурними слінгбеками від Versace, діамантовими прикрасами та розкішною зачіскою з об'ємними кучерями. Макіяж у неї був вечірній із акцентом на очах.

Мерая Кері та Майлі Сайрус / © Associated Press
Мерая Кері та Майлі Сайрус / Фото: Associated Press
Мерая Кері та Майлі Сайрус / © Associated Press
Мерая Кері та Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

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