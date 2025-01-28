Мала приголомшливий вигляд: Рене Зеллвегер на прем'єрі фільму сяяла у сукні на одне плече

55-річна Рене Зеллвегер повернулася 2025 року до своєї культової ролі — за її участю виходить у прокат четверта частина фільму про Бріджіт Джонс, який цього разу отримав назву "Бріджит Джонс: Закохана в хлопця".

Перший прем'єрний показ фільму відбувся у Парижі. Рене з'явилася перед фотографами у довгій чорній сукні від Модного дому Saint Laurent.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Це була кастомна сукня повністю зроблена з мережива і виконана на одне плече та з одним рукавом. Збоку вбрання прикрашали маленькі чорні ґудзики та високий розріз.

Носила сукню акторка з чорними туфлями на підборах і з великою каблучкою із бірюзовим каменем. Волосся вона зібрала в низький хвіст і прикрасила чорним бантом.

Також у цьому фільмі з'явиться актор Г'ю Грант, тому також вийшов до фотографів. Він був у чорному вельветовому костюмі та білій сорочці.

Рене Зеллвегер та Г'ю Грант / Фото: Associated Press

Рене Зеллвегер та Г'ю Грант / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що напередодні виходу фільму Рене дала інтерв'ю виданню Vogue, де зовсім між іншим вона вирішила згадати культові труси своєї героїні (які сама Джонс називає у фільмі "жахливі панталони для схуднення ще з бабусиних часів") і сказала, що можливо вони дісталися її колезі з фільму Г'ю Гранту після закінчення знімань.

"Я чула чутки, що Г'ю Грант залишив собі труси — великі труси — але я не знаю, чи це правда", — сказала вона, а потім зухвало додала: "Нам доведеться спитати його".

Бріджіт Джонс / скриншот з відео

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