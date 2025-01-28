Мала приголомшливий вигляд: Рене Зеллвегер на прем'єрі фільму сяяла у сукні на одне плече

Акторка продемонструвала перед фотографами елегантне вбрання з "голим" ефектом.
55-річна Рене Зеллвегер повернулася 2025 року до своєї культової ролі — за її участю виходить у прокат четверта частина фільму про Бріджіт Джонс, який цього разу отримав назву "Бріджит Джонс: Закохана в хлопця".
Перший прем'єрний показ фільму відбувся у Парижі. Рене з'явилася перед фотографами у довгій чорній сукні від Модного дому Saint Laurent.
Це була кастомна сукня повністю зроблена з мережива і виконана на одне плече та з одним рукавом. Збоку вбрання прикрашали маленькі чорні ґудзики та високий розріз.
Носила сукню акторка з чорними туфлями на підборах і з великою каблучкою із бірюзовим каменем. Волосся вона зібрала в низький хвіст і прикрасила чорним бантом.
Також у цьому фільмі з'явиться актор Г'ю Грант, тому також вийшов до фотографів. Він був у чорному вельветовому костюмі та білій сорочці.
Нагадаємо, що напередодні виходу фільму Рене дала інтерв'ю виданню Vogue, де зовсім між іншим вона вирішила згадати культові труси своєї героїні (які сама Джонс називає у фільмі "жахливі панталони для схуднення ще з бабусиних часів") і сказала, що можливо вони дісталися її колезі з фільму Г'ю Гранту після закінчення знімань.
"Я чула чутки, що Г'ю Грант залишив собі труси — великі труси — але я не знаю, чи це правда", — сказала вона, а потім зухвало додала: "Нам доведеться спитати його".
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