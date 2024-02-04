Мала приголомшливий вигляд: "Русалонька" Голлі Бейлі вперше з'явилася на червоній доріжці після пологів

Новоспечена мама продемонструвала розкішну фігуру лише через місяць після пологів.

Зірка фільму "Русалонька", американська акторка та співачка Голлі Бейлі, яка незадовго до початку 2024 року народила первістка, вперше вийшла на червону доріжку.

Зірка відвідала галаконцерт, що відбувся напередодні церемонії "Греммі". На червону доріжку 23-річна дівчина вийшла в ефектній чорній сукні з американською проймою та галтером.

Також у її вбрання були дуже високі два розрізи з обох боків спідниці, які відкривали ноги дівчини. Підкладка у сукні була білою. Вбрання вона доповнила лаконічними чорними босоніжками, декількома прикрасами, нюдовим макіяжем та стильною короткою зачіскою.

Голлі Бейлі / Фото: Getty Images

Сестра Голлі – співачка Глоя – також відвідала захід. Вона одягла теж чорну сукню, але кардинально іншу — її вбрання складалося з корсета-бюстьє та довгої спідниці з драпуванням. Також Глоя зробила дуже яскравий макіяж і заплела волосся у світлі афрокоси.

Голлі та Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

Відомо, що у Голлі народився хлопчик, але вона його обличчя ще не показувала. Також невідомо, як вона його назвала.

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