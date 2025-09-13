ТСН у соціальних мережах

Мала приголомшливий вигляд: Лілі Коллінз показала ідеальний прес на модному шоу в Нью-Йорку

Вона мала такий самий гламурний вигляд, як і її екранна героїня, але головним було не вбрання, а фігура акторки.

Юлія Каранковська
Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Getty Images

Акторка Лілі Коллінз перервала знімання в серіалі «Емілі в Парижі» і вирушила на Тиждень моди. Її заскочили фотографи дорогою на показ бренду Calvin Klein, який відбувся в будівлі The Brant Foundation 12 вересня.

Коли Лілі з’явилася на публіці, то викликала захоплення, але не так своїм гламурним вбранням, як розкішним пресом — акторка явно проводить багато часу в спортзалі.

Лілі Коллінз / © Getty Images

Лілі Коллінз / © Getty Images

А що стосується образу, то Коллінз одягла милий комплект, який включав кроптоп на тонких бретельках і спідницю-олівець нижче колін. Обидва вироби були розшиті напівпрозорими лелітками з перламутровим відливом, що робили вбрання невагомим та об’ємним. Також Лілі доповнила лук сріблястими босоніжками і білою сумкою-клатчем, виконаною у вигляді фляги.

Нагадаємо, що робота над популярним комедійним серіалом «Емілі в Парижі» зараз у самому розпалі, але знімання проходять не у Франції, а в Італії. Перші знімки папараці зробили у Венеції, і Коллінз на них була в романтичній сукні з квітковою вишивкою від грецької дизайнерки Мері Катранзу.

Лілі Коллінз на зніманнях серіалу / © Getty Images

Лілі Коллінз на зніманнях серіалу / © Getty Images

Лілі Коллінз на зніманнях серіалу / © Getty Images

Лілі Коллінз на зніманнях серіалу / © Getty Images

