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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
993
Час на прочитання
1 хв

Мала приголомшливий вигляд: Памела Андерсон продемонструвала нові стильні образи в Лондоні

Вона відмовилася від ностальгічної голлівудської естетики на користь модних і лаконічних відтінків.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон після повернення у світ кіно зіграла вже в кількох фільмах. Нині вона вирушила в промотур, щоб просувати фільм «Голий пістолет», і в його межах відвідала вже кілька заходів, де продемонструвала різне вбрання.

Акторка взяла участь у фотосесії до фільму, яку проводили на вулиці в Лондоні, біля готелю Corinthia. Андерсон носила ніжну й романтичну сукню від Louis Vuitton, прикрашену рюшами на спідниці та великою перфорацією спереду. Образ доповнили туфлі на підборах, лаконічні прикраси й укладання.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Потім Памелу помітили в простішому вбранні. Акторка і секссимвол 90-х потрапила під приціл папараці, коли йшла до автомобіля. Памела була одягнена в речі у кольорі вершкового масла — легкий светр від Ralph Lauren, а також вільну спідницю з натуральної тканини і кросівки.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Того ж дня Памела продемонструвала більш незвичне вбрання — чорну сукню-кейп, яку носила в поєднанні з туфлями Ferragamo і леопардовим капелюшком-таблеткою.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Фільм «Голий пістолет» — продовження легендарної комедійної франшизи, в якій актор Леслі Нільсен був обличчям кумедних пародій на детективи минулих десятиліть.

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
993
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