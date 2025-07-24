Мала приголомшливий вигляд: Памела Андерсон продемонструвала нові стильні образи в Лондоні

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон після повернення у світ кіно зіграла вже в кількох фільмах. Нині вона вирушила в промотур, щоб просувати фільм «Голий пістолет», і в його межах відвідала вже кілька заходів, де продемонструвала різне вбрання.

Акторка взяла участь у фотосесії до фільму, яку проводили на вулиці в Лондоні, біля готелю Corinthia. Андерсон носила ніжну й романтичну сукню від Louis Vuitton, прикрашену рюшами на спідниці та великою перфорацією спереду. Образ доповнили туфлі на підборах, лаконічні прикраси й укладання.

Памела Андерсон / © Getty Images

Потім Памелу помітили в простішому вбранні. Акторка і секссимвол 90-х потрапила під приціл папараці, коли йшла до автомобіля. Памела була одягнена в речі у кольорі вершкового масла — легкий светр від Ralph Lauren, а також вільну спідницю з натуральної тканини і кросівки.

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Памела Андерсон / © Getty Images

Того ж дня Памела продемонструвала більш незвичне вбрання — чорну сукню-кейп, яку носила в поєднанні з туфлями Ferragamo і леопардовим капелюшком-таблеткою.

Памела Андерсон / © Getty Images

Фільм «Голий пістолет» — продовження легендарної комедійної франшизи, в якій актор Леслі Нільсен був обличчям кумедних пародій на детективи минулих десятиліть.

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