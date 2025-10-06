ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
31
1 хв

Мала привабливий вигляд: Кайлі Дженнер гарною мереживною сукнею підкреслила пишні форми

28-річна зірка реаліті і бізнесвумен продовжує демонструвати свої ефектні луки на Тижні моди у Парижі.

Аліна Онопа
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер стала гостею фешнпоказу бренду Miu Miu, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі у палаці Єна.

Зірка реаліті з’явилася там у привабливому образі. На ній була чорна мереживна сукня міді, оздоблена чорними великими лелітками і бісером, на тонких бретельках, під яку вона одягла пудрову сукню з бретельками, які спадали на плечі. Вбрання ідеально підкреслило пишні форми Кайлі.

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Аутфіт дівчина доповнила сірими щільними колготами, чорними туфлями на шпильках і чорною сумкою. У руці вона тримала шкіряну куртку.

Дженнер зробила укладання з локонами, макіяж у нюдово-бежевих відтінках, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила довгими золотими сережками, а руку — золотим браслетом.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер на показ бренду Schiaparelli одягла срібну сукню з рюшею і торочкою.

