Мала розкішний вигляд: акторка Рейчел Зеглер з'явилася на червоній доріжці в образі з каптуром

Рейчел Зеглер відвідала ще один показ фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" у Лос-Анджелесі, який є приквелом знаменитої медіафраншизи науково-фантастичних пригодницьких антиутопій. Дівчина зіграла у цьому фільмі одну з головних ролей, тому на червоних доріжках до неї завжди особливо прикута увага.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Цього разу 22-річна акторка одягла бежеву сукню від бренду Elie Saab із кутюрної колекції осінь-зима 2023.

Вбрання було довгим, мало безліч драпувань, а в зоні декольте та талії у нього була імітація корсету. Також сукня мала дуже довгий шлейф і накидку-каптур, яка кріпилася до волосся і спадала на руки акторки.

Доповнювали гламурний вечірній ансамбль Рейчел бордовий манікюр, кілька прикрас, укладання локонами, а також трендовий лате-макіяж.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

В український прокат фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" вийде 16 листопада.

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