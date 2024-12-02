Мала розкішний вигляд: Донателла Версаче з'явилася у гламурній мінісукні на заході

Модельєрка вийшла в світ у дуже гламурному вбранні з "голим" ефектом.

69-річна модельєрка Донателла Версаче з'явилася серед гостей заходу в Лондоні — вона відвідала прем'єрний показ мюзиклу за мотивами фільму "Диявол носить Prada".

Перед камерами зірка позувала у розкішній прозорій чорній сукні-сітці з довгими рукавами та декором у вигляді золотої вишивки камінням та бісером. Під цим ефектним вбранням Донателла носила чорне обисле боді, у якого не було бретельок.

Доповнили її лук капронові колготки, коричневі чоботи на високих платформах та розкішні золоті прикраси з величезним камінням. Також стилісти уклали Донателле волосся у трендову зачіску з чубчиком-шторкою, а візажисти створили макіяж у коричнево-золотій гамі.

Донателла Версаче / Фото: Getty Images

Також гостею заходу стала акторка Лілі Коллінз, відома за комедійним серіалом "Емілі в Парижі". Вона з'явилася у гламурній сукні зі стразами.

Лілі Коллінз / Фото: Getty Images

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