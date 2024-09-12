Мала розкішний вигляд: Кеті Перрі викликала фурор вбраннями на MTV Video Music Awards

На цьому заході їй вручили особливу нагороду.

41-ша церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards відбудеться 11 вересня і на ній традиційно відзначили найкращі музичні кліпи, виконавців та пісні, випущені в період від 22 червня 2023 року до 20 червня 2024 року.

Особлива увага на заході була прикута до Кеті Перрі, оскільки вона стала лауреаткою нагороди MTV Video Music Award імені Майкла Джексона за найавангардніші відео. Це особлива категорія церемонії та її символом є позолочена статуетка "місячної людини", що виділяється серед срібних нагород, які вручаються в інших категоріях.

Кеті на заході продемонструвала кілька образів і, звичайно ж, на таку важливу подію прийшла з коханим Орландо Блумом. На співачці був костюм від бренду Who Decides War з колекції весна-літо 2025, який складався з топу та довгої спідниці зі шлейфом.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Associated Press

Костюм був дуже креативним, адже ніби зроблений з дірявої тканини та безлічі ниток. Образ вона доповнила "мокрим" укладанням.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Потім Перрі вийшла до фотографів у сірій сукні з торочкою від Area з колекції осінь-зима 2024.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

У вбрання було дуже глибоке декольте, а на шиї та талії його прикрашало два величезні вузли. СукняюКеті носила у поєднанні з босоніжками від Jimmy Choo сріблястого кольору.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Також вона виступила на сцені. На співачці було футуристичне вбрання.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Нагороду їй вручав Орландо.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Associated Press

До появи на цьому заході пара також відвідала у Нью-Йорку захід організований компанією Kering — вечерю "Турбота про жінок". Тоді Кеті сяяла в блискучій сукні від Balenciaga з колекції осінь-зима 2024.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Associated Press

Також на світській вечері позували у розкішних сукнях та дорогих прикрасах Сальма Гаєк зі своїм чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно, Дакота Джонсон у гламурній сукні від Gucci, а також наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес.

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