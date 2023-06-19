Мала розкішний вигляд: модель Гейлі Бібер з'явилася у сукні від українського бренду у Нью-Йорку

Все частіше зірки одягають образи від українських дизайнерів на світські заходи та у звичайному житті.

Американську модель та засновницю косметичного бренду Rhode – Гейлі Бібер – помітили у Нью-Йорку в компанії чоловіка Джастіна Бібера. Пара залишала ресторан після вечері.

На дівчині була ніжна сукня-комбінація рожевого кольору від українського стійкого бренду Anna October. Модель називається Waterlily, а вартість сукні 24 760 гривень (680 доларів).

Вбрання модель доповнила сумкою з короткою ручкою від Saint Laurent та слінгбеками від цього ж бренду. Також Гейлі зробила легкий натуральний макіяж та одягла кілька прикрас – кольє на шию та невеликі сережки.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також у луку від Лілії Літковської – відомої української дизайнерки – під приціл папараці у Нью-Йорку потрапила британська співачка Ріта Ора.

Читайте також: