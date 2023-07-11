Мала розкішний вигляд: Ніколь Кідман відвідала фотосесію на честь нового шпигунського серіалу

Для заходу зірка обрала лаконічний образ та трохи змінила зачіску.
Оскароносна акторка Ніколь Кідман відвідала захід у Лондоні — спеціальну фотосесію, присвячену шпигунському серіалу "Спецназ: Левиці" (Special Ops: Lioness), автором якого виступає творець "Йеллоустоуна" Тейлор Шерідан.
У серіалі Ніколь виконала головну роль разом із зіркою "Аватара" Зої Салданою.
Перед камерами акторка позувала в стильному сірому костюмі, що складався з жакету на одному ґудзику та трохи розкльошених штанів. Під жакетом у Ніколь була біла майка з декольте.
Завершували цей діловий лук перлинний набір прикрас, легкий макіяж, черевики на підборах та нова зачіска.
Компанію Ніколь склала її колега Зої Салдана. Акторка вийшла до фотографів у легкій сукні на тонких бретельках від бренду Jacquemus. Нещодавно в подібній сукні перед фотографами з'явилася дизайнерка Вікторія Бекхем.
А щодо самого серіалу, то він розповідає про спецзагін жінок-військових, яким необхідно запобігти теракту на території США. Перші два епізоди цього проєкту дебютують 23 липня на Paramount+. Наступні серії виходитимуть щонеділі.
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