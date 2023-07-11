Мала розкішний вигляд: Ніколь Кідман відвідала фотосесію на честь нового шпигунського серіалу

Для заходу зірка обрала лаконічний образ та трохи змінила зачіску.

Оскароносна акторка Ніколь Кідман відвідала захід у Лондоні — спеціальну фотосесію, присвячену шпигунському серіалу "Спецназ: Левиці" (Special Ops: Lioness), автором якого виступає творець "Йеллоустоуна" Тейлор Шерідан.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

У серіалі Ніколь виконала головну роль разом із зіркою "Аватара" Зої Салданою.

Перед камерами акторка позувала в стильному сірому костюмі, що складався з жакету на одному ґудзику та трохи розкльошених штанів. Під жакетом у Ніколь була біла майка з декольте.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Завершували цей діловий лук перлинний набір прикрас, легкий макіяж, черевики на підборах та нова зачіска.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Компанію Ніколь склала її колега Зої Салдана. Акторка вийшла до фотографів у легкій сукні на тонких бретельках від бренду Jacquemus. Нещодавно в подібній сукні перед фотографами з'явилася дизайнерка Вікторія Бекхем.

Ніколь Кідман та Зої Салдану / Фото: Associated Press

А щодо самого серіалу, то він розповідає про спецзагін жінок-військових, яким необхідно запобігти теракту на території США. Перші два епізоди цього проєкту дебютують 23 липня на Paramount+. Наступні серії виходитимуть щонеділі.

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